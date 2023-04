Deux Cane Corso bien sages

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11937 Karma: 5209

@Moustache

Ça n'est pas non plus complètement irrationnel. J'ai une nièce qui en avait un en même temps qu'un bébé, elle a dû faire abattre le Cane Corso qui devenait de plus en plus agressif. C'est un peu révoltant quand on sait que la mauvaise éducation y est pour beaucoup. A moi, il a failli me bouffer les c*****es. Pour avoir touché à l'éducation canine, je savais que ça aurait pris du temps pour résoudre le problème et garder le gamin en sécurité.

J'ai moi-même une Dogue Argentin. Une vraie crème avec les humains, elle peut-être agressive avec les autres chiennes ou chiens eux-mêmes agressifs. Sachant comment elle réagi dans ces situations, je ne peux être sûr d'elle qu'à 99,9%. Le 0,1% qui reste fait que quand je la promène, je la tiens toujours en laisse à l'approche d'un jeune enfant. Même sans vouloir faire de mal, vu la puissance, elle peut faire mal. Mieux vaut prévenir que guérir avec des séquelles.

