Petit footing, version Camille Herron

gazeleau

Inscrit: 16/04/2018





That was tough . https://t.co/sr3iVgvf6W





New 48 Hour Women's World Record - Camille Herron - 435km! Tout est dans le tweet:That was toughNew 48 Hour Women's World Record - Camille Herron - 435km!

Contribution le : Aujourd'hui 12:50:23

vivaberthaga

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2939 Karma: 3182 sans dormir? manger, boire ok mais quid de l'évacuation? Tout mon respect à la personne qui lui fait un câlin à l'arrivée!

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:25