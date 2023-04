Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Soulevé de terre (Fail)

C'est pas passé loin..



Aujourd'hui 11:15:40

Drakkaru Re: Soulevé de terre (Fail)

J'ai eu peur juste en voyant la vidéo

Aujourd'hui 11:17:48

CrazyCow Re: Soulevé de terre (Fail)

C'est un sport que je ne ferai jamais

Aujourd'hui 11:39:26