BillBoy Mini teaser en images de synthèse pour la ligue française ARES sur mon temps libre 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 647 Karma: 191 Hello tout le monde;

Avec l'engouement autour du MMA et étant assez fan depuis plusieurs années j'ai eu envie de faire un mini teaser en images de synthèse pour la ligue française ARES sur mon temps libre. Ceux à qui ça parle, dites-moi ce que vous en avez pensé.





Ares Teaser (fan made)

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:33