Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un enfant montre à son père comment il s'est fait mal 4 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14983 Karma: 12030 Un enfant montre à son père comment il s'est fait mal. Une reconstitution fidèle des événements.





Tags supplémentaires : tête, table, cuisine, saut, sauter, cogner

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:37