Mème outils informatique en entreprise

Je m'installe Inscrit: 11/03/2008 00:23 Post(s): 326 Karma: 323

Hello,



Pourriez vous s'il vous plaît m'aider à trouver un mème qui illustre le fait qu'en entreprise plus on est haut placé moins on utilise d'outils.



Merci d'avance et bonne fin de journée,

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:07