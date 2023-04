Options du sujet Imprimer le sujet

Ca vous parle ? Hello, je cherche un jeu qui n'existe peut-être pas : ça consisterait à brancher entre elles des portes logiques (NAND etc) pour faire des petits circuits simplistes.Ca vous parle ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:59