Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Crash vintage pas tests 2 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11957 Karma: 5231 Quelques crashs de voitures vintages pas juste pour le test.





Vintage Car Crash Compilation | Old Cars | Vintage Film Footage of Car Wrecks

Contribution le : Aujourd'hui 08:47:48

SnikePlassken Re: Crash vintage pas tests 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 744 Karma: 1107 À 0:55, on voit que c’est une maquette. On dirait des cascades de cinéma pour la plupart.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:19