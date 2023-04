Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Course de bébés

Une course de bébés est organisée à la mi-temps d'un match de basket universitaire américain. Une course pleine de rebondissements, qui n'est pas sans rappeler une célèbre fable de La Fontaine...





Contribution le : Aujourd'hui 09:35:18

AshySlashy Re: Course de bébés

Quelle tension !



Par contre je propose de renommer en "course au téléphone"

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:06

CrazyCow Re: Course de bébés

Je comprends pourquoi ce n'est pas un sport olympique

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:34

lebibix Re: Course de bébés

Extraordinaire ! Un suspens insoutenable.



Il manque tout de même des jeux d'argent pour pimenter la chose, un p'tit pari ?

Malcom : Jeux avec des bébés





Malcom : Jeux avec des bébés

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:21