Skwatek Que verrait-on à la vitesse de la lumière ? (ScienceClic) 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47325 Karma: 25486 Quels effets d'optique apparaissent lorsqu'on accélère ? Pourrait-on atteindre la vitesse de la lumière ? Et que verrait-on en tentant de la franchir ?





