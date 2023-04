L'électricien du dimanche

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5631 Karma: 1810



@alfosynchro a écrit:

J'vais pas me moquer, ça m'est déjà arrivé dans ma jeunesse.



Tu veux dire : couper un fil électrique à la pince sans couper le courant ?



Ça m'est arrivé aussi, mais juste pour changer un luminaire, ce qui est jouable si on fait un peu attention... Mais là, c'est très crétin non ? Citation :Tu veux dire : couper un fil électrique à la pince sans couper le courant ?Ça m'est arrivé aussi, mais juste pour changer un luminaire, ce qui est jouable si on fait un peu attention... Mais là, c'est très crétin non ?

