Quand tu es jeune dans ta tête

Kilroy1 #1



Contribution le : Aujourd'hui 11:39:46

Sebmagic #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5637 Karma: 1815 "Bien, madame, je suis désolé de vous interrompre mais il est l'heure de retourner à l'hôpital".

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:52

lebibix #3

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 447 Karma: 174



Al Pacino approuve.



C'est très bon ça !! Elle a raison, y'a pas d'âge pour être heureux et apprécier le moment présent.Al Pacino approuve.

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:53