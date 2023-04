Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un artisan construit un mur pour la salle de bain 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7635 Karma: 19968 Un artisan construit un mur pour la salle de bain :

Vous navigateur est trop vieux

Quelqu'un vient et lui demande où est la porte...

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:20

zoondoz Re: Un artisan construit un mur pour la salle de bain 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1075 Karma: 443 Si le mec oublie la porte de la salle de bain, on est en droit de se demander s'il a pensé à mettre le ferraillage dans les fondations...

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:13