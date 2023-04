Options du sujet Imprimer le sujet

Gims nous explique l'électricité au temps des pharaons..

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 1059 Karma: 1462



Ah... j'ai hâte de vous lire.



Oh tu sais, c'est assez simple. Ce qu'il dit est factuellement et complètement faux. Citation :Oh tu sais, c'est assez simple. Ce qu'il dit est factuellement et complètement faux.

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14997 Karma: 12060 Quand même Booba se fout de la gueule de ce que tu racontes, c’est que tu as vraiment touché le fond…

