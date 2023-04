Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou un prof perd patience, les enafnts sont amusants 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4336 Karma: 2840 Vous navigateur est trop vieux

le prof ( qui perd patience ) : vous ne pouvez pas me parler comme Mario durant toute la journée

un élève : MamaMia



c'est léger mais drôle

Contribution le : Aujourd'hui 22:51:58