Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga Beaucoup de douceur 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2972 Karma: 3223 Et un peu de talent.



Hans Zimmer - Time - Inception (Piano Cover)

Gamazda

Contribution le : Hier 23:47:09

Sebmagic Re: Beaucoup de douceur 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5644 Karma: 1819 Connaissant par coeur cette musique, je dois dire que je ne suis pas fan de ses réarrangements. Habituellement, lorsque j'écoute cette musique, je finis avec la larme. Là, toute l'émotion s'est dissipée. De plus, je ne suis pas expert en piano mais certaines notes paraissent fausses à mon oreille.

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:47