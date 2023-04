Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei 1ère Mondiale : 1 #1

#Alex Roca Campill #marathon #Espagnol #Record



Wiliwilliam Re: 1ère Mondiale : 0 #2

PI: Àlex Roca Campillo souffre d'une paralysie cérébrale. Il a aussi subit des opérations aux pieds.



Il fait du triathlon, semi-marathon et du VTT.



Ici c'est le marathon de Barcelone. Il est le premier handicapé >75% à finir un marathon.

defds Re: 1ère Mondiale : 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2152 Karma: 1550 Bien joué à lui, 5h50 soit 6,7km/h de moyenne pour les 42km

