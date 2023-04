Tombé du 19é étage, "ch'uis bourré, j'ai glissé".

Options du sujet Imprimer le sujet

Hespress Français - Un Russe tombe du 19e étage sur une voiture et survit. Les images d’une caméra de surveillance montrent l'homme qui tombe de l’immeuble sur une voiture garée près de l'entrée. Il a été hospitalisé pour des blessures au niveau du crâne et de la colonne vertébrale #hespressfr



L'homme aurait avoué avoir glissé de l'autre coté de la balustrade en raison de son état fortement alcoolisé.

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 974 Karma: 1514 En supposant qu'un étage mesure 2,70m la hauteur de la chute est de 51,3m.

Sachant que la vitesse v = √[2×g×h] en m/s où h est la hauteur et g l'accélération du champ de pesanteur terrestre (9,81).



La vitesse d'un corps en chute libre laché sans vitesse initiale d'une hauteur de 51,3 m est égale à : 31,73 m/s soit 114,228 km/h.



Les données valable uniquement si l'on néglige les forces de frottements de l'air dans le champ de pesanteur terrestre.

