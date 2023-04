Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Joli but de T.Moffi qui reprend la balle grâce à un retourné acrobatique contre le Fc Bâle 2 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 14313 Karma: 15067



OH MAIS TEREM MOFFI !!! LE RETOURNÉ ACROBATIQUE



#FCBOGCN | #UECL OH MAIS TEREM MOFFI !!! LE RETOURNÉ ACROBATIQUE#FCBOGCN | #UECL https://t.co/3N84hSS16H

Contribution le : Aujourd'hui 09:02:41

Yazguen Re: Joli but de T.Moffi qui reprend la balle en 1/2 volée contre le Fc Bâle 1 #3

Oui tu as raison je corrige.

Et moi, il ne faisait pas ça quand il jouait à Lorient



Bon en vrai, il nous a bien aidé sur la moitié de saison Oui tu as raison je corrige.Et moi, il ne faisait pas ça quand il jouait à LorientBon en vrai, il nous a bien aidé sur la moitié de saison

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:07