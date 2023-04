Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7663 Karma: 20073

Une personne sourde se fait taser par des policiers :



Deaf Man TASED For Not Complying - Lawsuit



Le procès est prévu pour septembre 2023 et j'espère qu'il gagne!

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:02