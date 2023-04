Index des forums Koreus.com Le Bar La solitude des personnes âgées et pas que Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Vassili44

Bonjour,



Je ne sais pas si vous avez autour de vous une personne âgée. Comment savoir que cette personne souffre de la solitude ? Il y a pas mal de chance que ce soit le cas. C'est un sujet qui me touche par bien des façons. Notamment parce que je suis touché par une solitude extrême (agoraphobie). Le but n'est pas de me plaindre ici, mais de dire que je connais cette solitude qui est si profonde qu'elle nous rend même indifférent à la mort pour ne pas dire qu'elle nous attire clairement.



Quand j'en ai discuté autour de moi (enfin à peu de personnes forcément...) j'ai remarqué qu'ils n'agissaient pas parce qu'ils se sentaient impuissants : "Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? On est incompétent !". Alors, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils pensent qu'il faut faire ils ne font rien.



Si je parle de moi c'est uniquement pour dire comment c'est de l'intérieur car les personnes âgées ne me l'ont pas dit... Mais je suppose (et j'en suis même sûr) que ce qui vaut pour moi vaut pour elles. Ce n'est pas de grandes choses dont ont besoin les personnes seules, mais plutôt de toutes petites choses répétées.



En fait, la plupart des gens se diront "ça sert à rien !" parce qu'ils ont une vie si riche qu'ils ne s'imaginent pas à quel point la personne affamée socialement peut savourer le moindre brin d'humanité. Dans mes pires moments de solitude par exemple, j'allais à vélo longer les fils de voiture dans les heures de pointe (avec la belle pollution dans la tronche) juste pour sentir cette sensation de faire partie d'un groupe humain.



Donc si vous êtes amené à ramasser le courrier d'une personne âgée, une fois par semaine, et que vous restez 15/20 min à lui parler, ça pourrait vous sembler être rien, et ne pas changer grand chose à sa vie, alors que si ça se trouve, vous serez sa seule visite de la semaine et elle boira votre présence comme un nectar social, nectar qui la maintiendra peut-être en vie, car sans sa tête, elle vous attendra toute la semaine. Vos mots, vos histoires que vous pensez qui ne l'intéresse pas (après tout, vous vous dites, elle s'en fout de ma vie de famille, de mes problèmes non ?) alors que vos histoires l'accompagneront toute la semaine, vos problèmes mêmes lui donneront la sensation d'utilité, la sortiront même du rôle de victime... quel cadeau c'est pour elle ! Un cadeau insoupçonné.



Je ne dis pas que toutes les personnes âgées sont comme ça, évidemment, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et qu'on ne soupçonne pas forcément.



Mon post ne sert sans doute strictement à rien, j'en ai bien conscience. Mais bon, je me dis que dans tout ce qui sert à rien que j'ai posté, ce sera sans doute le post le plus utile des posts inutiles.



Bon week-end !



SnikePlassken

@Vassili44



C’est un très beau post, merci. Les personnes non intéressées ont ces petites attentions envers les autres. Le temps ne compte pas, il n’y a rien a attendre en échange ou à comprendre mais juste quelques mots, un petit moment qu’on a envie de partager ou de passer en commun parce que simplement le temps est le même pour tout le monde. Pour ma part, je respecte beaucoup les personnes âgées car elles ont les yeux du monde. Ce qu’on vit, elles l’ont vécu. Ce qu’on apprend elle l’ont vu. Ce qui nous stresse, elles en ont survécu. Ce qui est devant est pour eux derrière. On a beaucoup à apprendre à échanger avec nos aïeux.

La solitude est triste et surtout le manque de reconnaissance ou de compassion des autres est cruel. La société moderne est un phénomène où chacun se protège, s’isole et se retrouve entre connaissance, entre têtes connues et en petits groupes. L’inattendu, le changement et le nouveau est souvent mal perçu et fuit par beaucoup. Si tu souffres d’agoraphobie, saches que beaucoup sont comme toi et qu’il existe certainement d’autres personnes comme toi. Après tout, le fait que le monde soit cruel et que les gens soient méchants, bruyants ou autre (…), on est nombreux à penser la même chose.. Peut-être que tu pourrais partager une de tes passions ou hobbies avec d’autres personnes serait un début? Au plaisir de te lire, bon weekend!





