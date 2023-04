Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Un joueur de ping-pong rate... puis réussit la même balle 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4550 Karma: 2032 Vous navigateur est trop vieux

Joli réflexe en tennis de table du suédois Kristian Karlsson qui manque la balle, puis la rattrape, plongeant son adversaire (qui a cru qu'il l'avait touché deux fois) dans la perplexité.

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:19