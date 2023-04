Options du sujet Imprimer le sujet

SnikePlassken Soyons sérieux, les voitures égyptiennes n’étaient pas au point… 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 903 Karma: 1301

Contribution le : Aujourd'hui 14:39:39

SnikePlassken Re: Soyons sérieux, les voitures égyptiennes n’étaient pas au point… 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 903 Karma: 1301 alfosynchro

Si on voit bien la partie électrique au sommet doré :



Si on voit bien la partie électrique au sommet doré

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:52