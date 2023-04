Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un anti-masque demande des explications à un ranger qui porte un masque

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15011 Karma: 12102 Dans un parc national, un anti-masque demande à un ranger de justifier le fait qu'il porte un masque en pleine nature.





Contribution le : Aujourd'hui 10:14:14

FMJ65 Re: Un anti-masque demande des explications à un ranger qui porte un masque



Chez les anti-machins, il y a les trop intellos, et les pas assez ...... Chez les anti-machins, il y a les trop intellos, et les pas assez ......

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:13

gazeleau Re: Un anti-masque demande des explications à un ranger qui porte un masque

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7416 Karma: 6166 Liberté, liberté, qu'ils demandaient lorsqu'on leur demandaient de porter un masque. Elle est où cette liberté maintenant que ce n'est plus obligatoire, mais que des gens choisissent de le porter de leur propre initiative pour x ou y raison ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:58