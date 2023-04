Un petit garçon aide une petite tortue à rejoindre l'océan || Une mouette défend son territoire

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35345 Karma: 13906





We Rescued a Few Baby Turtles From Birds





---------------------------------------------------------------------



En Italie, une mouette protège son territoire d'un vilain ouvrier.





Seagull is Territorial Towards Worker ça se passe au Mexique.We Rescued a Few Baby Turtles From Birds---------------------------------------------------------------------En Italie, une mouette protège son territoire d'un vilain ouvrier.Seagull is Territorial Towards Worker

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:46