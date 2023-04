Des gros grêlons || des abeilles colonisent l'amoire de mamie

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35339 Karma: 13903

Des grêlons monstrueux tombent du ciel dans l'Illinois, US.





Vers 2:30 pour les très très gros. Je n'ose même pas imaginer l'état du crâne qui décide d'amortir la chute d'un tel monstre.



