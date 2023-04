Une montgolfière pas si fière || Des hommes piégés par leurs femmes 👕

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35347 Karma: 13908





Une montgolfière s'est cassé la gueule le 9 Avril dernier, à Albuquerque aux US. Visiblement, une seule personne a été légèrement blessée. Le conducteur affirme avoir assisté au remballage sans accro du ballon. A priori tout va bien.





Hot Air Balloon Crashes In New Mexico



------------------------------------------------------------



Des épouses achètent secrètement des chemises assorties pour leurs maris

Bon, c'est pas la première fois que l'on voit ça mais c'est toujours aussi drôle!





