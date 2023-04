"Ah ben c est bien Nils !!" 15 ans plus tard

Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5890 Karma: 8860 On a enfin des reponses sur l un des grands mystère. Une de mes video préférée sur Koreus d ailleurs.

Par contre a 1mn16 je vais être ban a vie. Tant pis. Désolé



Attention que la video n a aucun intérêt!



@Koreus



15 ans après, Brut a retrouvé Nils et sa mère Christine

Contribution le : Aujourd'hui 08:27:49

gazeleau #3

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7419 Karma: 6168 T'es clairement fini: la modération va s'acharner sur toi !

Je ne sais pas s'il y a pire outrage à faire ici ; poster une photo de M Schiappa, peut-être ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:17