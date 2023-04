Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 753 Karma: 1615



ChatGPT - The End of Us | A.I writes song in the style of MUSE



Le musicien portugais Andre Antunes a récemment demandé à Chat GPT d'écrire des paroles dans le style de Muse évoquant l'hypothèse que l'IA prenne le contrôle du monde, puis de les mettre en musique. Flippant

