Un homme libère une bichette dans une grille. Il utilise un cric pour écarter les barres qui coincent l'animal.





Kindhearted Couple Frees Baby Deer With Clever Car Jack Solution.



Une brouette tombe sur l'autoroute.





Wheelbarrow Falls Off On Freeway

