Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le premier jour d'école || Regarder The Office à côté d'un des acteurs de la série 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35368 Karma: 13958







------------------------------------------------



Un homme regarde des épisodes de The Office pendant un trajet d'avion.

Situation cocasse! Il n'a pas remarqué que Rainn Wilson, qui joue Dwight Schrute dans cette série, est assis juste à côté.











Dans la seconde vidéo instagram du post ci-dessous, Rainn Wilson explique qu'au bout de 5h de trajet, et l'homme ne l'ayant toujours pas reconnu, il a décidé d'engager la conversation à propos de la série en enlevant douuucement son masque.





Un papa fond en larme en voyant son petit bout d'homme partir pour la première fois à l'école!------------------------------------------------Un homme regarde des épisodes de The Office pendant un trajet d'avion.Situation cocasse! Il n'a pas remarqué que Rainn Wilson, qui joue Dwight Schrute dans cette série, est assis juste à côté.Dans la seconde vidéo instagram du post ci-dessous, Rainn Wilson explique qu'au bout de 5h de trajet, et l'homme ne l'ayant toujours pas reconnu, il a décidé d'engager la conversation à propos de la série en enlevant douuucement son masque.

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:36