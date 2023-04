Après les mammouths de Sibérie, les léopards...

Je viens d'arriver Inscrit: 12/02/2020 15:59 Post(s): 36

Bon, il parait que c'est juste de l'entrainement...

Mais on aura peut être des nouveaux fossiles pris dans les boues du grand nord.





US and Germany Tanks Stuck in Ukrainian Mud - Abrams Tank Tows Mud-submerged Leopard 2 Tanks

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:26