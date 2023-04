Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un scootériste passe devant un train sur un passage à niveau 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74716 Karma: 36698



Infrabel_FR - Un motard échappe in extrémis à une collision avec un train ce mardi à Izegem, causant près de 10h de retard sur le trafic ferroviaire. Respectez la signalisation aux abords des passages à niveau. En 2022, 11 personnes sont décédées lors d’accidents sur ces infrastructures. Infrabel_FR -Un motard échappe in extrémis à une collision avec un train ce mardi à Izegem, causant près de 10h de retard sur le trafic ferroviaire.Respectez la signalisation aux abords des passages à niveau. En 2022, 11 personnes sont décédées lors d’accidents sur ces infrastructures.

Contribution le : Aujourd'hui 08:20:38

Cedub Re: Un scootériste passe devant un train sur un passage à niveau 3 #2

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1435 Karma: 1453

Citation :

causant près de 10h de retard sur le trafic ferroviaire.

Ils lui ont mis tous les retards de la journée sur le dos???

(Bon, après, il n'y a pas la méthode de comptage.. mais ca doit pas être la même que celle officielle qu'ils utilisent quand ils doivent justifier de leur efficacité..;) La question que tout le monde se pose maintenant:Citation :Ils lui ont mis tous les retards de la journée sur le dos???(Bon, après, il n'y a pas la méthode de comptage.. mais ca doit pas être la même que celle officielle qu'ils utilisent quand ils doivent justifier de leur efficacité..;)

Contribution le : Aujourd'hui 08:34:01