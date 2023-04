Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam La persévérance d'un enfant face à une barrière récalcitrante || Un chien statue 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35378 Karma: 13979 Un enfant galère à fermer un portail battant double.





Double Swing Gates: Every Farm Kid's Worst Enemy



-----------------------------------------------



Un chien reste immobile après avoir vu un chat, assis en haut d'un escalier.





Contribution le : Aujourd'hui 10:38:14

Le_Relou Re: La persévérence d'un enfant face à une barrière récalcitrante 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4433 Karma: 2891

Double Swing Gates : Every Farm Kid's Worst Enemy

>>>> sa mère qui préfère filmer que de lui donner un coup de main Citation :>>>> sa mère qui préfère filmer que de lui donner un coup de main

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:45

taralcar Re: La persévérence d'un enfant face à une barrière récalcitrante 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2021 16:34 Post(s): 4 +1

Je ne suis pas le seul qui aie eu envie de pourrir la mère qui filme sans bouger son ...



btw : persévérance

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:54

alfosynchro Re: La persévérance d'un enfant face à une barrière récalcitrante 1 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12034 Karma: 5282 taralcar @Le_Relou

Non, elle a raison, c'est pédagogique, elle n'en fait pas un assisté. c'est bon pour son développement, et il accepte bien le défi sous les encouragements.

Bon, par contre, par ailleurs il y a quelque chose à faire avec cette barrière mal nivelée ; par exemple : attacher une corde pour tirer l'une sans quitter l'autre. Non, elle a raison, c'est pédagogique, elle n'en fait pas un assisté. c'est bon pour son développement, et il accepte bien le défi sous les encouragements.Bon, par contre, par ailleurs il y a quelque chose à faire avec cette barrière mal nivelée ; par exemple : attacher une corde pour tirer l'une sans quitter l'autre.

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:41