Un raton-laveur veut jouer avec une biche || Fail chute (x2)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35378 Karma: 13978







Deer Doesn't Want To Play



--------------------------------------



Une femme chute et cogne sa tête contre une voiture en voulant rattraper un ballon.





Mom Hits Her Head on Neighbor's Car Chasing Basketball



--------------------------------------



Une femme glisse et tombe en voulant nettoyer son carrelage. Petite douleur au coude/bras droit visiblement





Woman Slips on Wet Floor While Cleaning la réponse de la biche : Non.Deer Doesn't Want To Play--------------------------------------Une femme chute et cogne sa tête contre une voiture en voulant rattraper un ballon.Mom Hits Her Head on Neighbor's Car Chasing Basketball--------------------------------------Une femme glisse et tombe en voulant nettoyer son carrelage. Petite douleur au coude/bras droit visiblementWoman Slips on Wet Floor While Cleaning

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:25