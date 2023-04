Un enfant colle une droite à son adversaire de lutte || Un rat plutôt malin

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35378 Karma: 13979 Après avoir gagné un match de lutte, un garçon tend la main par fair-play.

Malheureusement, son adversaire ne voit pas la chose de la même manière.







"Rémy avait besoin de fromage pour cuisiner un magnifique soufflé..."

Un rat parvient à déclencher un piège à souris sans se blesser, pour récupérer l’appât.





Erreur404
Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1444 Karma: 703

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1444 Karma: 703 Une petite merde.

Mais... !



Nous n'avons pas tout le contexte. Peut-être que l'autre lui a prouter au visage pendant une immobilisation et/ou lui chuchoter de grosses saloperies pendant une clefs de bras.



Et dans ce cas là. Je lui pardonne en partie le geste



Les rats sont des animaux intelligent.

