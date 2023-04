Un gilet jaune convaincu || Filmer un train de trop près ?

Options du sujet Imprimer le sujet

Il s'agit de Viggo Venn, un humoriste norvégien. Il est le gagnat 2022 du





HILARIOUS HI-VIS STRIPTEASE leaves Simon baffled! | Auditions | BGT 2023



Un homme voulait filmer un train qui passait derrière lui. A première vue, on pourrait penser qu'il s'est trop rapproché de la voie.

Afficher le spoil

Les commentaires de la vidéo expliquent que c'est un geste volontaire, pour écarter l'homme du train au cas où il se prendrait un objet métallique dépassant de la machine. Mieux vaut une botte en cuir qu'une lame en fer. aucune assurance de la véracité des dires. En réalité, le train était suffisamment loin. C'est une personne présente dans la locomotive qui a tendu son pied pour l'envoyer dans le visage de la personne.Les commentaires de la vidéo expliquent que c'est un geste volontaire, pour écarter l'homme du train au cas où il se prendrait un objet métallique dépassant de la machine. Mieux vaut une botte en cuir qu'une lame en fer.aucune assurance de la véracité des dires.



