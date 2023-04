Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Petite routine de sortie de garage 4 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35383 Karma: 13982 Un couple a cassé la télécommande de fermeture de porte de garage.

Pendant une semaine, ils ont dû effectuer une mini routine pour fermer la porte électrique.

Il fallait cliquer sur l'interrupteur à l'intérieur, courir pour sortir avant que la porte ne se ferme, et ne pas oublier de sauter au dessus du détecteur. Passer devant le détecteur impliquait de recommencer à zéro.





On dirait un niveau tuto pour un jeu de plateforme/réflexion.

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:20

gazeleau Re: Petite routine de sortie de garage 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7422 Karma: 6169 J'ai un indice qui me dit que la télécommande va encore casser, et que son partenaire y sera pour quelque chose.

Contribution le : Aujourd'hui 11:59:30

zoondoz Re: Petite routine de sortie de garage 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1098 Karma: 465 Et pas une seule fois il se cogne la tête... Quelle déception. Koreus n'est plus ce qu'il était.

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:01