CrazyCow Le président de l'université de Caen n'est pas très fan de la nouvelle déco

Info France 3 - L’université de Caen autogérée saccagée après un mois d'occupation. Hier matin, étudiants, lycéens et professeurs ont été délogés dans le calme des locaux de l'université de Caen. ▶ #JT1213 @France3tv Info France 3 - L’université de Caen autogérée saccagée après un mois d'occupation. Hier matin, étudiants, lycéens et professeurs ont été délogés dans le calme des locaux de l'université de Caen. ▶ #JT1213 @France3tv

SnikePlassken Re: Le président de l'université de Caen n'est pas très fan de la nouvelle déco

@CrazyCow a écrit:

L’université de Caen autogérée saccagée après un mois d'occupation.



Il faut reconnaître une chose. En 1 mois, ils ont bossé…

C’est plus un QG de campagne qu’une université 🫢 Citation :Il faut reconnaître une chose. En 1 mois, ils ont bossé…C’est plus un QG de campagne qu’une université 🫢

vivaberthaga Re: Le président de l'université de Caen n'est pas très fan de la nouvelle déco

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 2991 Karma: 3263 Ces étudiants sont plus efficaces que les derniers gouvernements, en un mois ils ont obtenu plus de résultats que les politiques de financement publiques de ces 10 dernières années !

