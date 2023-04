Un train percute un pick up

Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1717 Karma: 1965

Le mercredi 19 avril, (à Odessa dans le texas) un train a percuté un pick up à l'arret sur la voie ferrée. Le véhicule s'est retrouvé dans cette posture suite à un accident de la route qui venait de se produire. Le conducteur du pick up a eu le temps de sortir avant l'arrivé du train. Malheureusement, le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident est décédé et sa passagère se trouve dans un état critique.





Train smashes into truck, driver narrowly escapes

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:48