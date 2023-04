Options du sujet Imprimer le sujet

Danakil Un avion de guerre russe largue accidentellement une bombe sur une ville russe 0 #1

Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1718 Karma: 1965 Un avion de guerre russe largue accidentellement une bombe à Belgorod une ville russe à 25 km de la frontière avec l'ukraine. Deux femmes ont été blessées dans l'explosion, dont une hospitalisée.





Moment Russian warplane accidentally drops bomb in Belgorod, Russia

zoondoz Re: Un avion de guerre russe largue accidentellement une bombe sur une ville russe 1 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1100 Karma: 471 C'est quoi cette bombe qui s'enterre et attend une quinzaine de secondes avant de détonner ?

Il y a une voiture qui fait un sacré vol, vers la droite de l'écran... Difficile d'imaginer que le bilan soit si "léger".

Interfector Re: Un avion de guerre russe largue accidentellement une bombe sur une ville russe 0 #5

Elle etait garée avec probablement personne dedans. Il me semble qu'il n'y a que la voiture a gauche de l'explosion qui etait en train de rouler. Mais piouf, elle etait vraiment proche:o Citation :Elle etait garée avec probablement personne dedans. Il me semble qu'il n'y a que la voiture a gauche de l'explosion qui etait en train de rouler. Mais piouf, elle etait vraiment proche:o

