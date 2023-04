Le plagiat des humoristes

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1576 Karma: 2100



@Vassili44 salut, je vais peut être à côté de la plaque mais si ton polonais te pique la formule de ton site, sans te référencer, tu devrais l’avoir mauvaise, non ?



Je pense que dans le domaine de l’humour c’est pareil.

Les humoristes américains ont créé leur blague, avec leur tempo. Les français ont repris les mêmes histoires, les mêmes tempo sans avoir de contrat avec ces personnes. Donc aucune royalties. D’où le terme de vol, ou d appropriation du travail de l’autre.



Coluche achetait des blagues, il était loin de tout créé. Mais c’était un super raconteur ! Pas de vol, puisqu’il achetait ses blagues.



Comme je l'ai dit dans mon première message, je ne pourrais l'avoir mauvaise que si l'on me vol une chose, je veux dire, que si l'on me retire un bien. Or, si dans ce cas ça ne me retire rien, je serai forcément plus heureux dans le cas où il me prend cette formule que s'il ne me le prend pas.



Je réfléchis ainsi : le bonheur de mon site crée 50 points de bonheur on va dire ; si un polonais me le copie, ça va créer disons 50 autres points de bonheur. Il y a plus de bien-faits dans le second cas que dans le premier, donc je ne peux qu'approuver.



Bien sûr, la réalité n'était pas aussi simple, il peut y avoir des effets néfastes plus ou moins cachés dont on peut parler. Mais pour le plagiat je ne les vois pas. C'est pour ça que je demande.



Je vois oui, ici il y a du vol plus par potentialité. Parce que je me demande la motivation de base. Je peux me tromper, mais personnellement, si j'avais crée cette application précise de cette loi (qui sans doute est bien plus large que ça), ça serait non pas pour protéger mon bien, car comme je l'ai dit, rien ne m'est volé, mais pour capitaliser davantage sur le bien créé.



Dans ce cas, le Polonais me devrait de l'argent, non pas qu'il m'est volé quelque chose directement, mais parce qu'une loi viendrait dire qu'il me devrait de l'argent pour ça, et ainsi cette loi viendrait créer un vol a posteriori, qui n'avait pourtant pas eu lieu avant elle. C'est cela que je n'arrivais pas à comprendre.



Vous aurez bien compris que pour moi, dans ma vision de la culture, le Polonais ne me vol toujours rien, quand bien même je pourrais potentiellement lui demander de l'argent sur ce vol potentiel.



C'est sans doute dans cet esprit qu'est né tout ce qui est libre de droit, une sorte de socialisation du savoir ?



C'est naïf ce que je dis pour vous, j'imagine, mais je viens de capter...



@vivaberthaga a écrit:

@Vassili44 Il y a plusieurs façons d'aborder la propriété intellectuelle. De ce que tu dis, j'ai l'impression que cette vision te correspond un peu plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons



Merci ! J'en suis venu à cette conclusion. Mes lanternes se sont allumées finalement. J'approuvais évidemment ce type de projet, mais je n'avais jamais eu accès aux idées de base qui ont pu les motiver. Je suis une sorte de communiste sans doute..



@Sebmagic a écrit:

A ce compte-là je vais dans une librairie polonaise pendant mes vacances, j'achète le livre d'un auteur de là-bas, je rentre en France, je fais traduire le livre et je le propose à un éditeur.



L'auteur polonais ne sera pas si ravi, je pense.



