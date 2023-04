Pub Honda 2020

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 3291 Karma: 10643 Je suis tombé sur cette formidable publicité de Honda qui met le motard à l’honneur.





DDB Paris pour Honda - "Pilotez vos rêves" - Mai 2020

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12042 Karma: 5294 La fin me fait un peu flipper. Je ne suis pas motard et je trouve que ça va vite.

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4455 Karma: 2905

La fin me fait un peu flipper. Je ne suis pas motard et je trouve que ça va vite.

je pense que c'est le Tourist Trophy de l'île de Man

