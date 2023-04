Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077 L'ancêtre des réseaux sociaux 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1450 Karma: 773



Alors ceux qui ont l appli n'hésitez pas, il s agit d'une vision réaliste de l'ancêtre des réseaux sociaux. Réaliste et très drôle (pour moi)



https://vm.tiktok.com/ZGJmP2bj3/ Je viens de tomber sur cette vidéo dun sketch de Félix éboué. Comme c'est du tiktok je n arrive pas à le mettre ici.Alors ceux qui ont l appli n'hésitez pas, il s agit d'une vision réaliste de l'ancêtre des réseaux sociaux. Réaliste et très drôle (pour moi)

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:19

SushiCircus Re: L'ancêtre des réseaux sociaux 0 #3

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1150 Karma: 426 Je pensais que c'était une vidéo sur le minitel

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:12