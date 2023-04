Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1719 Karma: 1967

Le Pentagone publie des images d’un ovni de type « sphère métallique » au-dessus de l’Irak.

L’audience eut pour but de répondre aux préoccupations concernant le nombre considérable d’observations d’ovnis enregistrées ces dernières années.

Le Dr Sean Kirkpatrick du Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines a déclaré au Comité des forces armées du Sénat que des centaines d'observations d'objets sphériques ou de forme étrange repérés par des pilotes militaires restent à l'étude cependant aucune preuve crédible d'activité extraterrestre n'a été trouvé jusqu'à présent.





Orb-shaped UFO seen over Iraq in stunning video released by Pentagon

Contribution le : Hier 23:22:55