LeMiniMilgram Différence de perception + chien caché + chien jardinier + chien sexy + chifoumi entre semblables 1 #1

La différence de perception lorsque tu chante vs comment on t'entends :

Un chien très bien caché :

Un chien utile au jardin :

Un chifoumi particulier :

Tuto avec un chien pour être sexy :

Aujourd'hui 12:19:39