Fabrication de balles de tennis, originales contre contrefaçons

How Tennis Balls are Made, version industrielle et produit original de marque Wilson. (fin à 3 minutes)





How Tennis Balls are Made, version plus artisanale, et contrefaite (Adidas ne vend pas de balles de tennis).









Contribution le : Aujourd'hui 10:00:24