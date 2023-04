Jouer avec son raton laveur domestique

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35409 Karma: 14021

Dans cette vidéo "Messy" le raton laveur joue derrière les coussins du canapé.

Les propriétaires expliquent qu'elle est devenue orpheline à 2 semaines, et qu'elle a maintenant + de 4 mois.





Messy The Raccoon



Dans celle-ci, le raton-laveur (c'est le même que la vidéo précédente) ronronne comme un chat.

Il faut un peu augmenter le son pour bien l'entendre





Raccoon Purrs While Cuddling With Caretaker || ViralHog



NB: Je suis tombé sur pleins de vidéos de personnes partageant des vidéos de raton, comme si c'était des chats. Je ne savais pas que c'était courant d'avoir ce genre d'animal à la maison.

