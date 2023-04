[Interview] Laurent Garnier (Meet & Greet)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47364 Karma: 25527

Laurent Garnier nous a rejoint au coin du Cube pour une interview à cœur ouvert enregistrée en condition live. Le DJ et producteur Français, boss du label COD3QR, se dévoile dans un format d'interview rare. Après son documentaire Off The Record, Laurent Garnier évoque son prochain album "33 tours et puis s'en vont" (33TEPSV).





LAURENT GARNIER l'interview à cœur ouvert d'une LEGENDE de la TECHNO

