Traversée de rivière compliquée sur une plate-forme

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4565 Karma: 2058

Vous navigateur est trop vieux

Une femme essaye de traverser une rivière sur une plateforme avec une corde, et des talons, et très peu de force dans les bras, et aussi peu de jugeote il faut bien le dire... Mais au moins elle est souple! https://9gag.com/gag/aXnV3Xg Une femme essaye de traverser une rivière sur une plateforme avec une corde, et des talons, et très peu de force dans les bras, et aussi peu de jugeote il faut bien le dire... Mais au moins elle est souple!

Contribution le : Aujourd'hui 18:57:30